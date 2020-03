Aterciopelados in najaar 2020 naar Melkweg Amsterdam

Aterciopelados fans opgelet! De Colombiaanse band komt in het najaar van 2020 naar Nederland voor een optreden in de Amsterdamse Melkweg.

Op woensdag 16 september 202o staat de rockband op de bühne van poppodium De Melkweg in Amsterdam. De show gaat om 20:00 van start in de Grote Zaal.

Tickets voor Aterciopelados zijn reeds te koop via de website van De Melkweg Amsterdam.

De rockgroep is één van de eerste Colombiaanse bands die internationale aandacht vergaarde. De muziekformatie combineert rock met Latijns-Amerikaanse muziek en heeft in de loop der jaren al vele hits gescoord. Beluister hieronder de single ‘Bolero falaz’.

