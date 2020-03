Sophia in voorjaar 2020 naar Amsterdam en Maastricht

Sophia komt naar Nederland. De Amerikaanse zanger Robin Proper-Sheppard treedt in het voorjaar van 2020 samen met zijn band op bij poppodia in Maastricht en Amsterdam.

Proper-Sheppard en zijn band staan op dinsdag 28 april 2020 op de bühne van Muziekgieterij in Maastricht. De zaal opent om 20:00 uur waarna voorprogramma Roscoe om 20:30 uur de show inleidt. De Britse indierockband start vervolgens om 21:30 met zijn show. Op dinsdag 12 mei 2020 staat de formatie op de planken bij poppodium Bitterzoet in Amsterdam. Om 19:30 uur openen de zaaldeuren, waarna het optreden om 20:30 uur van start gaat.

Kaarten voor Sophia zijn te koop via de website van de desbetreffende poppodia.

Bron: Paradiso, Muziekgieterij

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.