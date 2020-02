Declan McKenna in voorjaar 2020 naar Melkweg Amsterdam

Declan McKenna komt in het voorjaar van 2020 naar De Melkweg. De zanger legt de laatste hand aan zijn nieuwste album, dat later dit jaar verschijnt.

Declan McKenna naar de Melkweg

Op woensdag 15 april 2020 komt de Britse zanger naar De Melkweg in Amsterdam. Het optreden begint om 19:00 uur in de Oude Zaal. De singer-songwriter is de afgelopen tijd bezig geweest met het maken van nieuwe muziek voor zijn in mei verwachte album. Op 15 mei 2020 wordt het album ‘Zeros’ gereleased.

Kaartverkoop

Tickets voor Declan McKenna gaan vanaf vrijdag 28 februari in de verkoop via de website van De Melkweg.

Geduld

Nederlandse fans wachten al een tijdje op de terugkeer van de 21-jarige Engelsman. Het is namelijk al even geleden dat McKenna voor het laatst in Nederland te bewonderen was. Zijn laatste Nederlandse optreden vond in 2018 plaats, toen de Brit op het podium van Welcome to The Village stond.

Bron: De Melkweg, Declanmckenna.net

