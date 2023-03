Triggerfinger, Flemming en meer naar Zwarte Cross 2023

De Zwarte Cross heeft 41 nieuwe namen aangekondigd! Het festival bevestigde donderdag de komst van onder meer Triggerfinger, Flemming en Bökkers.

Nieuwe namen voor Zwarte Cross

De line-up van de Zwarte Cross 2023 heeft een flinke update gekregen, Het Achterhoekse festival deelde donderdagmiddag een lijst met maar liefst 41 nieuwe namen, die aankomende zomer op de podia zullen staan. De volgende acts zijn aan de line-up toegevoegd:

Triggerfinger (BE) | FLEMMING | BÖKKERS | Willy William (FR) | WC Experience | Cari Cari (AT) | The Mocks | Cloudsurfers | Anneke van Giersbergen | ABBA Fever | WeDamnz | Outsiders | Cynthia Spiering (gabber set) | Ky-Mani Marley (JM) | Splendid | The Sybians | Kees van Hondt | OOOSTBLOK | The Rumpled (IT) | DJ Middelkoop & Zn | Illmatic feat. Extince, Sherlock, Jane Doe & McGyver | CHO | Katnuf | Ton van Wenum | Mitch Wijnbergen | Darris | Phalcon | Loft Soundsystem | Nachtclub DJ’s | Nashville Pussy (US) | Savage Beat | No Way | The Wetnecks | Koorbazen | De Jonge Boschfazant en Meindert Talma | Fanfare St. Leonardus | Schurkenbiefstuk | DIEP | Opblaasservice | De Stijle, Want | Halsband

Extra tickets

Naast de nieuwe namen had het festival donderdag nog meer goed nieuws in petto. Zo schrijft het op zijn website dat er binnenkort extra tickets in de verkoop gaan. De extra kaarten zijn vanaf zaterdag 18 maart 2023 beschikbaar via de website van de Zwarte Cross.

De aankomende editie van het festival vindt plaats tussen 20 en 23 juli 2023 op het festivalterrein in de Schans in Lichtenvoorde.

