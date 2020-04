Bettye Lavette brengt zomer 2020 nieuw album uit

Bettye Lavette is de studio ingedoken om aan nieuwe muziek te werken. In de zomer van 2020 verschijnt het gloednieuwe muziekalbum van de zangeres.

‘Blackbirds’

Betty Haskins, beter bekend onder de naam Bettye Lavette, werkt momenteel aan nieuw materiaal voor haar nieuwe album. De kersverse plaat verschijnt aankomende zomer op vrijdag 28 augustus 2020. ‘Blackbirds‘ is als CD te reserveren via de website van Bol.com.

Late doorbraak

Betty is sinds 1962 op 16-jarige leeftijd al bezig met het opnemen van platen. Haar doorbraak kwam echter veel later. In 2005 bracht Lavette het album ‘I’ve Got My Own Hell to Raise‘ uit, dat resulteerde in haar lang doorbraak. Maar ook door stijlen als blues, funk, R&B en soul te combineren, zette zij haar eigen voetafdruk binnen de muziekwereld.

Bron: Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​