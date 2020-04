André Hazes werkt aan Engelstalige muziek

André Hazes is de studio ingedoken om aan Engelstalige muziek te werken en zo een andere kant van zichzelf te laten zien.

André Hazes Jr. werkt momenteel aan nieuwe muziek. Waar de meeste hem zullen kennen van zijn Nederlandstalige muziek, kiest de artiest nu voor een ander pad. De Amsterdamse zanger is bezig met het opnemen van Engelstalige rocknummers en overweegt het materiaal onder een pseudoniem uit te brengen, zo vertelde hij vanochtend, op maandag 20 april 2020, bij de Radio 538 Ochtendshow met Frank Dane.

“Ik zou altijd een rockalbum willen maken, maar dat gaat commercieel natuurlijk niets doen. Eventueel gaan we die rockmuziek gewoon uitbrengen, maar dan misschien niet onder mijn naam”, aldus de muzikant.

André zegt naast het opnemen van Engelse muziek, ook te werken aan nieuwe Nederlandstalige nummers. Over de release van de nieuwe plaat doet Hazes geen uitspraak.

Bron: NU.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.