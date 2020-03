Danny Vera ontroert kijkers DWDD met nieuw nummer

Danny Vera trad woensdagavond tijdens de live-uitzending van De Wereld Draait Door op en presenteerde daarbij zijn nieuwste single.



‘Hold on to let go’

Danny Vera heeft zijn theatershow, wegens de huidige corona maatregelen van het kabinet, verplaatst. Dat geeft de zanger alle tijd om aan nieuwe muziek te werken. ‘Hold On To Let Go’ is één van Vera’s nieuwste singles. Op woensdagvond 25 maart 2020 toonde de artiest tijdens de live-uitzending van televisieprogramma De Wereld Draait Door zijn nieuwe plaat.

Positieve reacties

De nieuwe single van de muzikant heeft de kijkers van het programma weten te raken. Op Twitter stroomden de positieve reacties binnen.

Danny Vera met 'Hold On To let Go'. Wat een geweldig nummer!. Top! #DWDD — Tommy (@PeakyBl60183261) March 25, 2020

Wederom kippenvel van de geweldige Danny Vera. #dwdd — Rits de Boer (@RitsdeBoer) March 25, 2020

Danny Vera is inderdaad wel erg goed. Pff. #dwdd — Hogenhout (@JeroenHogenhout) March 25, 2020

Benieuwd naar het nummer? Bekijk hieronder het live-optreden bij DWDD terug.

Bron: YouTube, DWDD, AD, Twitter

