Kate Nash in zomer 2020 naar Paradiso Amsterdam

Kate Nash fans opgelet. De Engelse zangeres reist in de zomer van 2020 af naar Nederland voor een optreden bij Paradiso in Amsterdam.

Op dinsdag 9 juni 2020 treedt de singer-songwriter op bij Paradiso in Amsterdam. Het poppodium opent om 19:00 uur de deuren van de Concert Hall. Om 20:30 uur betreedt de artieste het podium om met haar show van start te gaan.

Tickets voor Kate Nash zijn vanaf vrijdag 13 maart om 10:00 uur te koop via de website van Paradiso.

Kate heeft meer in haar mars dan alleen zingen. Zo schrijft ze songs, bespeelt ze verschillende instrumenten en is ze een stijlicoon binnen zowel de mode- als de muziekindustrie.

Bron: Paradiso, Katenash.com

