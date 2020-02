Shantalla in voorjaar 2021 naar TivoliVredenburg Utrecht

Shantalla komt naar Nederland! De Keltische folk band is in mei 2021 te zien bij TivoliVredenburg Utrecht.

Shantalla staat op vrijdag 7 mei 2021 op de bühne van de Utrechtse TivoliVredenburg. De formatie, bestaande uit Schots, Iers en Bretons bloed, neemt het publiek mee naar hun Keltische roots. De band treedt op in de Hertz Zaal van het poppodium.

Tickets voor Shantalla zijn te koop via de website van TivoliVredenburg.

Bron: TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.