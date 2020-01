YOB in voorjaar 2020 naar Effenaar Eindhoven

Goed nieuws voor fans van YOB! De Amerikaanse doom metalformatie brengt in mei 2020 een bezoek aan de Effenaar te Eindhoven.

YOB komt naar Nederland! Op donderdag 28 mei 2020 betreden de bandleden van de metalband het podium van de Effenaar in Eindhoven. De show vindt om 20:15 uur plaats in de Grote Zaal van het poppodium waarvan de deuren openen om 19:30 uur.

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Effenaar. Uitverkocht? Kijk hier!

Bron: Effenaar

