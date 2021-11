Robert Plant en Alison Krauss naar Paleis Soestdijk

In de zomer van 2022 geven Robert Plant en Alison Krauss een concert in de tuin van Paleis Soestdijk tijdens Royal Park Live 2022.

Robert Plant en Alison Krauss

Het openluchtconcert vindt plaats op zondag 10 juli 2022 en maakt deel uit van de ‘Royal Park Live’ concertreeks. De Britse zanger Robert Plant kennen we natuurlijk als frontman van rockband Led Zeppelin. Zangeres Alison Krauss is een van de bekendste bluegrass-artiesten van Amerika. De laatste keer dat het duo een concert gaf in Nederland, was in de Heineken Music Hall in 2008.

Concertkaarten

Tickets voor Robert Plant en Alison Krauss in Paleis Soestdijk gaan op maandag 29 november 2021 om 10:00 uur in de verkoop. De kaartverkoop verloop o.a. via de website van Royal Park Live.

Bron: RoyalParkLive.nl

