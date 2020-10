Dynamo Metalfest 2021 kondigt zes nieuwe namen aan

Dynamo Metalfest 2021 heeft zes gloednieuwe namen aangekondigd! Het Eindhovense metalfestival onthulde dinsdag de komst van onder meer Unleash The Archers.

Zes nieuwe namen voor Dynamo Metalfest 2021

De line-up van Dynamo Metalfest is aangevuld met zes gloednieuwe namen! Het metalfestival meldde dinsdag de komst van niemand minder dan Sacred Reich, Clutch, Municipal Waste, Unleash The Archers, The Black Dahlia Murder en Rings Of Saturn. Eerder kondigde het Brabantse evenement al namen als Amon Amarth, Candlemass en Jinjer aan.

De aankomende editie van het Dynamo Metalfest vindt op zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021 plaats in het IJsportcentrum in Eindhoven. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van het festival.

Bron: Dynamo Metalfest

