Mr. Bungle brengt voor het eerst in twintig jaar nieuwe muziek uit

Mr. Bungle deelt cover van ‘USA’

Mr. Bungle kondigde in 2019, na een stilte van vijftien jaar, zijn comeback aan met een line-up bestaande uit de originele leden Mike Patton, Trevor Dunn en Trey Spruance, aangevuld met Anthrax-gitarist Scott Ian en voormalig Slayer drummer Dave Lombardo. De band speelde in februari 2020 zeven uitverkochte shows in de Verenigde Staten en heeft nu voor het eerst in twintig jaar nieuwe muziek uitgebracht.

De groep grijpt de huidige situatie in Amerika aan om een cover uit te brengen van het politiek beladen nummer ‘USA’, oorspronkelijk van de Schotse punkband The Exploited. Gitarist Trey Spruance legt de reden achter het opnemen van de cover uit: “Het maakt niet uit aan welke politieke kant je staat, iedereen heeft ooit wel eens ‘Fuck the USA’ gezegd. Dit komt het dichtst bij een universeel sentiment.” De band doneert alle opbrengsten van de cover aan het COVID-19 hulpfonds van MusiCares.

Bron: YouTube

