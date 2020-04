Aaron Carter verwacht eerste kind

De Amerikaanse zanger Aaron Carter en zijn vriendin Melanie Martin worden ouders. Het stel is in verwachting van hun eerste kind.

Aaron Carter wordt vader

Aaron carter en Melanie Martin zijn in verwachting van een zoon of dochter. De 27-jarige zanger maakte dit nieuws zelf bekend via een Instagram Live sessie doormiddel van een positieve zwangerschapstest in beeld te houden.

Huiselijk geweld

Het koppel is blij met de komst van hun baby. Zo laat Aaron aan het Amerikaanse tijdschrift ‘People’ weten: “Dit is iets wat we allebei graag willen, we probeerden het al een tijdje en nu is het gelukt. Ik richt me op de toekomst en het aankomende vaderschap. Ik wil een goede vader zijn en gelukkig gaan alle andere dingen in mijn leven, zoals muziek, ook goed. Maar familie is het belangrijkste dat er is”.

Bron: AD, RTL Boulevard

Foutje gezien? Mail de redactie.​