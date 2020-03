Alle evenementen met 100+ bezoekers afgelast

Alle evenementen met meer dan honderd bezoekers in Nederland worden afgelast, zo meldt minister Bruins. Het besluit is genomen naar aanleiding van de massale uitbraak van COVID-19, ook wel bekend als het coronavirus.

Alle concerten, festivals en theatershows met meer dan honderd bezoekers gaan voorlopig niet door. Volksgezondheidsminister Bruno Bruins deelde het nieuws zojuist op een ingelaste persconferentie, waar ook minister-president Mark Rutte sprak. De maatregel wordt genomen vanwege de massale uitbraak van coronavirus COVID-19 en is tot zeker 31 maart van kracht.

Verschillende partijen binnen de entertainmentwereld inmiddels gereageerd op het nieuws. Kaartverkoper Ticketmaster laat op een speciale webpagina weten dat kaarthouders een e-mail krijgen met alle informatie, indien een concert wordt afgelast of uitgesteld. Concertorganisator MOJO probeert concerten die gepland staan tot en met 31 maart zoveel mogelijk te verplaatsen naar latere data. De organisator deelt op zijn website een lijst met concerten die getroffen zijn door de maatregel.

De drastische maatregel heeft ook grote gevolgen voor concertzalen en theaters. Poppodia als 013 en Paradiso kijken per show naar de mogelijkheden om deze te verplaatsen:

Alle shows in 013 en op locatie tot en met 31 maart worden geannuleerd. We zijn per show aan het bekijken of een vervangende datum mogelijk is. We komen zo spoedig mogelijk met meer informatie per show. Hou onze website en socials in de gaten. https://t.co/G2VCJbqjaI pic.twitter.com/rE9TjlasiK

— 013 Poppodium (@013) March 12, 2020