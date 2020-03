Nils Frahm in 2021 met twee shows naar Paradiso

Nils Frahm komt in het voorjaar van 2021 naar Nederland. De muzikant treedt tweemaal op bij Paradiso in Amsterdam.

De Duitse pianist geeft op zondag 14 maart en maandag 15 maart 2021 een concert in de Grote Zaal. Het Amsterdamse poppodium opent om 19:00 uur haar deuren waarna de componist om 20:30 uur achter zijn piano kruipt om vervolgens met zijn optreden van start te gaan. Tijden gelden voor beide shows.

Tickets voor Nils Frahm gaan op vrijdag 13 maart 2020 om 10:00 uur in de verkoop en zijn te koop via de website van Paradiso.

Bron: Paradiso

