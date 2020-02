The Pineapple Thief komt in najaar 2020 naar Paradiso

The Pineapple Thief start in het najaar van 2020 met een tournee door Europa. De rockband komt naar Nederland voor een eenmalig optreden.

De Britse band staat op zaterdag 10 oktober 2020 op het podium van Paradiso. Het poppodium opent om 19:00 uur haar deuren waarna de show om 20:30 uur van start gaat. De band legt momenteel de laatste hand aan het dertiende album wat zij in 2020 uitbrengen.

Bruce Soord was voormalig bandlid van ‘Vulgar Unicorn. In 1999 ging de band uit elkaar waarna Bruce besloot solo te gaan onder de naam ‘The Pineapple Thief’. Al snel groeide het project uit tot een meerkoppige band. De huidige formatie bestaat uit zanger Bruce Soord, gitarist Jon Skyes, Toetsenist Steve Kitch en drummer Gavin Harrison.

