André Rieu ook in 2021 naar Ziggo Dome

André Rieu keert volgend jaar terug in de Ziggo Dome! De wereldberoemde violist betreedt het Amsterdamse podium in januari 2021 voor zijn traditionele nieuwjaarsshow.

André Rieu staat ook in 2021 op de bühne van de Ziggo Dome voor zijn traditionele nieuwjaarsconcert. De meesterviolist betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 9 januari 2021, samen met het Johan Strauss Orkest, een gospelkoor, solisten en 100 dansparen.

Rieu laat op de website van de Ziggo Dome weten uit te kijken naar de nieuwe openingsshow: “Ik kan me geen betere manier voorstellen om het nieuwe jaar te beginnen dan samen met onze fans. We hebben altijd enorm veel plezier samen. Ik hoop dat de vreugde die wij allemaal met elkaar delen, het hele jaar zal duren”.

Tickets voor de show gaan op woensdag 5 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Rieu. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

