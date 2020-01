Wire in voorjaar 2020 naar Paradiso Noord Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Wire! Na de aankondiging van een nieuw album werd vandaag bekend gemaakt dat de punkband naar Amsterdam komt.

Wire komt naar Nederland! Op zaterdag 16 mei 2020 staat de Britse postpunkgroep op het podium van Paradiso Noord in Amsterdam. De deuren openen om 19:30 uur, waarna het optreden om 20:30 uur start. Aanleiding van de show is de promotie van het op vrijdag 24 januari 2020 te verschijnen album ‘Mind Hive’.

De Britse mannen zijn drie jaar na het verschijnen van ‘Silver/Lead’ (2017) terug met nieuwe muziek. Op vrijdag 24 januari 2020 ziet het gloednieuwe album ‘Mind Hive’ eindelijk het levenslicht. De plaat telt 9 nummers, waaronder de singles ‘Primed and Ready’ en ‘Cactused’. Bij de laatste track hoort eveneens een videoclip. Bekijk hem hieronder:

