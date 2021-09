BLØF op najaarstour door Nederland

BLØF fans opgelet! De Zeeuwse band reist in het najaar van 2021 langs de Nederlandse poppodia.

BLØF concerten

De clubtour van BLØF gaat van start op donderdag 4 november 2021 in Alkmaar en eindigt op woensdag 22 december 2021 in Nijmegen. Bekijk hieronder de volledige speellijst:

4 november 2021 Victorie, Alkmaar

Concertkaarten

Tickets voor BLØF zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn onder andere te koop via de websites van de poppodia.

Bron: blof.nl

