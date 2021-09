Kiefer Sutherland naar TivoliVredenburg Utrecht

Kiefer Sutherland komt in februari 2022 voor een exclusief concert naar TivoliVredenburg in Utrecht.

Kiefer Sutherland naar TivoliVredenburg

Het concert van Kiefer Sutherland in TivoliVredenburg vindt plaats op zondag 13 februari 2022. Het optreden maakt deel uit van zijn Europese ‘Chasing The Rain Tour’. Aanleiding voor deze tour is de release van van zijn nieuwe album ‘Bloor Street’. Deze plaat komt uit op 21 januari 2022.

Concertkaarten

Tickets voor Kiefer Sutherland gaan op vrijdag 24 september 2021 in de verkoop. De online kaartverkoop start om 11:00 uur op de website van TivoliVredenburg.

Kiefer Sutherland

Acteur Kiefer Sutherland ken je natuurlijk van zijn rollen in The Three Musketeers, 24, Melancholia en de Netflix-serie Designated Survivor. Minder bekend is dat hij tevens een groot muziekliefhebber en een getalenteerde muzikant is.

Bron: Greenhouse Talent

