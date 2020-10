Arctic Monkeys kondigen nieuw livealbum aan

Goed nieuws voor fans van Arctic Monkeys! De band brengt in december het gloednieuwe livealbum ‘Live At The Royal Albert Hall’ aan.

Arctic Monkeys komen met nieuw livealbum

Het nieuwe livealbum is een samenwerking met War Child UK. De opbrengst van de plaat gaat naar het goede doel om te helpen bij het opvullen van het verwachte tekort (dat kan oplopen tot 2 miljoen pond in 2021) als gevolg van de verwoestende impact van het coronavirus op hun fondsenwerving

De plaat is opgenomen tijdens het concert dat de band op 7 juni 2018 in de iconische Royal Albert Hall speelde. Destijds werden alle opbrengsten van die show ook al aan War Child UK gedoneerd.

‘Live At The Royal Albert Hall’ is opgenomen aan het begin van de ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ tour en bevat de 20 mooiste momenten van de band tot nu toe. De plaat verschijnt op 4 december 2020.

Bron: V2 Records

