AC/DC deelt nieuwe video voor comeback-single ‘Shot In The Dark’

AC/DC is terug met een gloednieuwe video! De band deelde maandag de videoclip voor zijn comeback-single ‘Shot In The Dark’.

AC/DC deelt nieuwe video

De iconische hardrockband kondigde recent na jaren vol geruchten zijn terugkeer aan. De rockers brachten eerder in oktober de single ‘Shot In The Dark’ uit en deze track is nu van een gloednieuwe video voorzien. De clip verscheen maandagmiddag op het YouTube-kanaal van de band.

‘POWER UP’

‘Shot In The Dark’ is de eerste single van het aankomende album ‘POWER UP’. De rockers kondigden de nieuwe plaat tegelijkertijd met de release van de nieuwe single aan. ‘POWER UP’, het zeventiende studioalbum van de Australische band, verschijnt op 13 november 2020 en kan via onder andere Bol.com gereserveerd worden.

Bron: YouTube

