The Script moet concerten in Ziggo Dome opnieuw verplaatsen

The Script verplaatst concerten opnieuw

De concerten van The Script in de Ziggo Dome zijn voor de derde keer verplaatst. De Ierse band zou oorspronkelijk op 20 en 21 maart 2020 al op het Amsterdamse podium staan, maar door de coronacrisis werden deze shows naar 16 en 17 juni 2020 verplaatst. Ook op die data konden de shows echter geen doorgang vinden, waardoor besloten werd om de concerten naar 12 en 13 februari 2021 te verplaatsen.

Inmiddels lijkt het er door de aanhoudende coronacrisis op dat ook die data niet gehaald kunnen worden. Daarom zijn de optredens nu naar maandag 7 en dinsdag 8 juni 2021 verplaatst.

Concertkaarten

De Ziggo Dome meldt op haar website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data. Daarnaast zijn er nog tickets verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

We hebben bericht ontvangen van organisator MOJO dat de concerten van The Script die op 12 & 13 februari 2021 zouden plaatsvinden in de #ZiggoDome zijn verplaatst naar 7 & 8 juni 2021. Tickets blijven automatisch geldig voor de nieuwe datum. Meer info? https://t.co/Ixb2aGczq9 pic.twitter.com/fsRwzKa73q — Ziggo Dome (@ZiggoDome) October 23, 2020

Bron: Ziggo Dome

