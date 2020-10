Paul McCartney komt in december met nieuw studioalbum

Goed nieuws voor fans van Paul McCartney! De iconische ex-Beatle heeft een gloednieuw album aangekondigd. ‘McCartney III’ verschijnt in december.

McCartney nam het nieuwe album tijdens de lockdown op in zijn thuisstudio. De 78-jarige Brit deed alles zelf op het nieuwe werk: de productie, opnames, zang en het bespelen van alle instrumenten.

De nieuwe plaat is het derde album van de Brit dat hij zonder hulp van anderen maakte, nadat eerder ‘McCartney’ (1970) en ‘McCartney II’ (1980) al verschenen. ‘McCartney III’ is het achttiende solo-studioalbum van de ex-Beatle en het verschijnt op vrijdag 11 december 2020.

McCartney III. The new album, out December 11th ?

