Nieuw AC/DC album in november 2020

AC/DC fans opgelet! De heavy metal band brengt binnenkort het gloednieuwe album ‘Power Up’ uit! Dat laat de band weten via Twitter.

Nieuw AC/DC album

De nieuwe plaat ‘Power Up’ ligt vanaf vrijdag 13 november 2020 in de winkel en is de opvolger van ‘Rock or Bust’ uit 2014. De single ‘Shot In The Dark’ werd deze week al uitgebracht en is dus al te beluisteren via streamingsdiensten en YouTube.

Enkele weken geleden werd de terugkeer van oud-bandleden Phil Rudd, Brian Johnson en Cliff Williams bevestigd. Er gingen toen al geruchten rond over een eventueel album.

AC/DC

De Australische hard rock band AC/DC bestaat sinds de jaren zeventig en scoorde meerdere hits, waaronder ‘Thunderstruck’ en ‘Highway to Hell’. Beluister hieronder de nieuwe single ‘Shot In The Dark’.

Bron: Twitter

