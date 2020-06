Johan Cruijff ArenA wordt testlocatie voor grote evenementen

De gemeente Amsterdam gaat de Johan Cruijff ArenA als proeftuin gebruiken om grote evenementen in de coronatijd te testen.

De gemeente gaat onderzoeken hoe grotere groepen mensen veilig samen kunnen komen met behulp slimme technologie, zo meldt het stadion op zijn website. De ArenA gaat hiervoor samenwerken met het Rijksmuseum, TNO en theaterproducent Stage Entertainment.

De partijen onderzoeken samen verschillende mogelijkheden om het organiseren van evenementen in goede banen te leiden. Het gaat om de volgende opties:

De resultaten van de onderzoeken worden gedeeld met de landelijke vertegenwoordigers van de betrokken bedrijfstakken. Zo kunnen bewezen oplossingen landelijk worden toegepast. Het stadion meldt dat de gezondheid van bezoekers en het indammen van het coronavirus voorop staan, maar ook de privacy van de burgers zal volgens de wettelijke eisen gewaarborgd worden.

Bron: Johan Cruijff ArenA

