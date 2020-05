Coen Swijnenberg na burn-out vanaf dinsdag weer op de radio

Coen Swijnenberg was voor een tijd afwezig op de radio vanwege een burn-out. Vanaf dinsdag is de radio-dj weer op de radio te horen.

Coen Swijnenberg herstelt van burn-out

De 40-jarige radio-dj was enige tijd niet op de radio te horen, maar komt binnenkort terug. Coen is vanaf aankomende dinsdag weer te horen op de radio met zijn eigen zender ‘Swijnenstal’, zo meldt Swijnenberg vandaag via zijn eigen Twitterpagina. ”Morgenavond om 19:00 uur kruip ik voor het eerst sinds een half jaar weer achter een microfoon. Dat is eng en onwennig, maar ik heb er zin in!”, aldus Coen. Swijnenstal is te horen via radioplatform JUKE

Nieuwtje: terug op de radio! ? M'n eigen radiostation welteverstaan. #Swijnenstal is nu 24/7 te beluisteren via Juke. Een bak heerlijke muziek die ik de afgelopen weken zelf heb uitgezocht. ?Luisteren kan hier: https://t.co/OON3rt5MkO @swijnenstal @juke_nl 1/3 pic.twitter.com/FxG0B1LmVS — Coen Swijnenberg (@coen) May 4, 2020

Terug op 538

Wanneer Swijnenberg weer terugkeert op Radio 538 is nog niet bekend. ”Achter de schermen zijn de gesprekken met werk opgestart en zijn we voorzichtig plannen aan het maken. Om straks de stap naar DeCoen & Sander Show niet te groot te maken, ben ik gaan nadenken over hoe ik tot die tijd weer een beetje kan warmdraaien”, meldt de radio-dj.

Bron: Twitter, NU.nl

