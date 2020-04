Jody Bernal brengt Nederlandstalige muziek uit

Jody Bernal is een andere weg ingeslagen. De zanger zong gedurende zijn carrière voornamelijk in het Spaans en werkte de afgelopen jaren als dj.

Jody Bernal zingt Nederlandstalig

Het is voor het eerst dat de artiest een Nederlandstalig nummer uitbrengt. Jody bundelde zijn krachten samen met producent ‘Kids By Nature’, die eerder voor artiesten zoals Kriss Kross Amsterdam, Lil Kleine en Ronnie Flex werkte. Vanaf morgen, vrijdag 24 april 2020, is de gloednieuwe single genaamd ‘Mami Tranquila’ te beluisteren.

Spaanse hits

Bernal brak in 2000 door met ‘Que Si, Que No’. In de jaren die daarop volgden was hij succesvol als dj. In 2017 verscheen, na lange tijd van de radar te zijn geweest, het lied ‘La Colegiala’, waarmee de muzikant ook een hit scoorde.

