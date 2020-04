Joni Mitchell releaset in zomer 2020 nieuwe LP

De Canadese singer-songwriter Joni Mitchell brengt in de zomer van 2020 haar eerder geproduceerde plaat ‘Shine’ op vinyl uit.

Joni Mitchell komt met speciale heruitgave ‘Shine’

In de zomer van 2020, op vrijdag 3 juli, verschijnt de kersverse plaat van de 76-jarige zangeres. ‘Shine‘ is als LP te reserveren via de website van Bol.com. Het album werd in 2007 al uitgebracht, maar verscheen nog niet eerder op vinyl.

Jong geleerd, oud gedaan

Joni Mitchell is de artiestennaam van Roberta Joan Anderson. De muzikante leerde op 7-jarige leeftijd piano spelen. Toen het meisje negen jaar was, belandde zij in het ziekenhuis. Daar begon ze voor haar medepatienten te zingen en leerde ze gitaar en ukelele spelen.

Op 20-jarige leeftijd vertelde Roberta aan haar ouders dat zij folkzangeres wilde worden en heeft sinds die tijd hard aan de weg getimmerd. Tot op heden is Anderson nog altijd bezig met het maken van muziek.

Benieuwd naar Joni? Beluister hieronder haar grootste hit genaamd ‘Big Yellow Taxi’.

Bron: YouTube, Bol.com

