Kaleo brengt zomer 2020 gloednieuw album uit

Kaleo is de studio ingedoken om te werken aan nieuwe muziek. In de zomer van 2020 brengt de band zijn gloednieuwe plaat uit.

‘Surface Sounds’

Vrijdag 5 juni 2020 is de dag dat de IJslandse muziekgroep ‘Surface Sounds‘ uitbrengt. De kersverse plaat is te reserveren via de website van Bol.com.

Rockband

Kaleo bestaat uit David Antonsson (drummer), Daniel Kristjansson (basgitarist), Rubin Pollock (gitarist) en JJ Julius Son (zanger en gitarist). Het viertal startte in 2012 waarna er meer dan een miljoen albums van de band zijn verkocht. Benieuwd naar muziek van de mannen? Beluister hieronder de grootste hit ‘Way Down We Go’.

Bron: YouTube, Bol.com

