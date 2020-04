André Rieu denkt nog niet aan annuleren Vrijthof concerten

André Rieu denkt er nog niet aan om zijn traditionele concerten op het Vrijthof te annuleren. De zomerse shows van de meesterviolist staan in juli op het programma.

André Rieu optimistisch over doorgaan Vrijthof shows

Alle evenementen en concerten tot en met 1 juni zijn op last van de regering geannuleerd vanwege de coronacrisis. Rieu blijft echter optimistisch over het doorgaan van zijn traditionele ‘hometown’ concerten in Maastricht, die begin juli plaats moeten vinden. “Ik vind het nu, begin april, echt te voorbarig om zelf al het besluit te nemen de concerten te annuleren”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van de wereldberoemde concertmeester.

“Het belangrijkste nu is gezond blijven”

In gesprek met BuzzE liet Rieu eerder al weten dat hij niet kan wachten om weer op te mogen treden: “Ik sta te trappelen om weer het podium op te kunnen en hoop van harte dat die dag weer snel komt. We hebben zo ontzettend veel plezier altijd samen, zowel bij repetities als onderweg op tour en bij onze concerten. We zijn een grote familie en kunnen niet lang zonder elkaar.”

Toch blijft de wereldberoemde Nederlander de situatie omtrent het virus wel in de gaten houden: “Mocht op een later tijdstip blijken, dat er dan nog steeds een lockdown is, dan zullen we ons moeten aanpassen en een oplossing zoeken. Het belangrijkste nu is gezond te blijven en eraan mee te werken dat iedereen gezond blijft.”

Concerten

Naast zijn shows op het Vrijthof, heeft Rieu aan het einde van het jaar een aantal kerstconcerten in MECC Maastricht op de planning staan. Daarnaast geeft de wereldberoemde Nederlander in januari 2021 zijn jaarlijkse nieuwjaarsconcert in de Ziggo Dome. Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de website van de maestro.

Bron: Telegraaf, BuzzE

