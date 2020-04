Soulzanger Bill Withers overleden

De Amerikaanse zanger Bill Withers, bekend van ‘Ain’t No Sunhine’ en ‘Lean on Me’ is maandag overleden.

Bill Withers overleden

De soulzanger stierf op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaandoening. Dat heeft zijn familie laten weten aan persbureau AP. De zanger laat zijn vrouw en twee kinderen achter.

Bron: AP

Foutje gezien? Mail de redactie.​