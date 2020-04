Adam Schlesinger overleden aan coronavirus

Adam Schlesinger, bandlid van rockband Fountain of Wayne, is gisteren op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus.



Adam Schlesinger overleden aan corona

De Amerikaanse singer-songwriter heeft op woensdag 1 april 2020 zijn strijd tegen het coronavirus verloren. Schlesinger was 52 jaar oud.

Succesvol artiest

Adam Schlesinger had een succesvolle carrière. In 2010 mocht de muzikant, door zijn bijdragen aan ‘A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!’, een Emmy in ontvangst nemen. De bassist won in september vorig jaar een Emmy voor een single dat hij voor de Amerikaanse televisieserie ‘Crazy Ex-Girlfriend’ schreef.

Bron: RTL Boulevard, AD

