Billie Eilish ‘Ilomilo’-remix in 8D-versie viraal op sociale media

Zangeres Billie Eilish heeft een onlinehit te pakken. De remix van het nummer ‘Ilomilo’ in 8D-versie, wordt op sociale media massaal gedeeld.

De remix van ‘Ilomilo’ gaat viraal. Het nummer is als 8D-versie te beluisteren. De betreffende single is zo geproduceerd dat het bij het beluisteren voelt alsof de muziek van alle kanten komt. Hierdoor lijkt het alsof Billie naast je staat te zingen. Fans op Twitter laten weten erg enthousiast te zijn.

Waarom de single nu ineens opnieuw viraal gaat is onduidelijk. Eilish bracht de plaat een jaar geleden, op donderdag 28 maart 2019, al uit. Beluister hieronder het origineel en de 8D-remixversie.

Origineel:

8D-remixversie:

Bron: Youtube, NU.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.