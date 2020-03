Florent Pagny brengt op oudjaarsdag nieuw album uit

Florent Pagny is de studio ingedoken om aan nieuwe muziek te werken. Eind 2020 brengt hij zijn achttiende album uit.

‘Aime La Vie’

Florent Pagny releaset op donderdag 31 december 2020 zijn kersverse plaat ‘Aime La Vie‘. Het album is te reserveren op de website van Bol.com.

Meer dan een zanger

De Franseman is niet alleen zanger maar is ook songwriter en acteur. De 58-jarige artiest speelde een rol de Franse films: La Balance, L’As des as, en A Captain’s Honor or Fort Saganne. Ondanks zijn passie voor acteren is hij toch blijven zingen en scoorde door de jaren heen grote hits. Beluister hieronder zijn laats uitgebrachte single ‘Noir Et Blanc’.

Bron: YouTube, Bol.com

