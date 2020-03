Lil Kleine releaset eind 2020 nieuw album

Lil Kleine is in de studio gedoken, wat resulteerde in een gloednieuw album. In het najaar van 2020 brengt de rapper zijn nieuwste plaat uit.

‘Jongen Van De Straat’

De Amsterdamse rapper Jorik Scholte, beter bekend als Lil Kleine, brengt op donderdag 31 december 2020 zijn kersverse plaat ‘Jongen Van De Straat‘ uit. Met nummers als ‘Rook’, ‘Dichterbij Je’ en de meest recente single ‘Joanne’. Het album is online te reserveren via de website van Bol.com.

Joanne

De laatst uitgebrachte single van het ‘The Voice of Holland’-jurylid heet ‘Joanne’. Benieuwd naar het nummer? Bekijk en beluister de videoclip hieronder.

