Eurovisie Songfestival 2020 definitief afgelast

Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat dit jaar niet door. Het muziekevenement wordt wegens de coronacrisis verplaatst naar 2021.

Eurovisie Songfestival 2020 geannuleerd

Het nieuws zat er al een tijdje aan te komen, maar het is inmiddels bevestigd. Het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar niet door. Het evenement, dat in mei in Rotterdam Ahoy gehouden zou worden, wordt verplaatst naar 2021. Dit meldt de organisatie via Twitter.

“Met grote spijt moeten we de annulering van het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam aankondigen”, zo schrijft Eurovision in het statement. De organisatie laat weten dat het de afgelopen weken naar verschillende opties gekeken heeft, maar dat het zich genoodzaakt ziet om het festival te annuleren. Wegens de massale uitbraak van coronavirus COVID-19 worden grote evenementen de laatste tijd massaal afgelast.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Songfestival 2021

De organiserende partijen, waaronder de NOS, AVROTROS en de gemeente Rotterdam, gaan met elkaar in gesprek om het festival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren.

AVROTROS heeft inmiddels laten weten dat Jeangu Macrooy, die Nederland tijdens het aankomende Songfestival zou vertegenwoordigen, ook in 2021 gewoon op het podium zal staan: “AVROTROS blijft achter onze Nederlandse inzending staan en zet graag in 2021 met nieuwe energie en veel passie de samenwerking met Jeangu voort. Samen staan we sterk!”

Bron: Twitter, Songfestival.nl

