Billy Bob Thornton & The Boxmasters in 2020 naar Melkweg

Billy Bob Thornton komt samen met zijn band ‘The Boxmasters’ in juli 2020 naar De Melkweg in Amsterdam voor een eenmalig optreden.

Op dinsdag 14 juli 2020 reist zanger Billy samen met zijn band af naar poppodium De Melkweg in Amsterdam. Om 19:30 uur betreedt de muziekformatie de bühne van de Oude Zaal.

Kaarten voor Billy Bob Thornton & The Boxmasters zijn vanaf vrijdag 6 maart 2020 te koop via de website van De Melkweg Amsterdam.

Hoewel inmiddels 64-jarige leadzanger in zijn carrière veel muziek heeft gemaakt, is hij tevens regisseur en acteur. Beluister hieronder één van zijn singles genaamd ‘Angelina’.

Bron: De Melkweg, Youtube

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.