RHYE in najaar 2020 naar Melkweg Amsterdam

RHYE komt naar Nederland! Naar aanleiding van een gloednieuw album en bijbehorende Europese tour staat Mike Milosh dit najaar in de Amsterdamse Melkweg.

RYHE naar Melkweg Amsterdam

Het optreden van de Canadese zanger vindt plaats op dinsdag 17 november 2020 in de Max-zaal van De Melkweg. Aanleiding voor de show is de release van een nieuw album en een daaropvolgende Europese tournee. De nieuwe plaat is de opvolger van het album Blood (2018) en EP Spirit (2019).

Concertkaarten

Tickets voor RHYE gaan op vrijdag 14 februari 2020 in de verkoop. Kaarten zijn onder andere te verkrijgen op de website van De Melkweg.

Bron: De Melkweg, ryhemusic.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​