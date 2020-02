Hans Teeuwen brengt nieuwe voorstelling ook naar AFAS Live

Hans Teeuwen keert aankomend najaar terug in AFAS Live! De cabaretier staat in november in de Amsterdamse zaal met zijn voorstelling ‘Nou Lekker Dan’.

Hans Teeuwen naar AFAS Live

Hans Teeuwen kondigde onlangs een grote theatertour aan in het kader van zijn nieuwe voorstelling ‘Nou Lekker Dan’. Het overgrote deel van deze tour is inmiddels al uitverkocht en daarom heeft de comedian besloten om een grote extra show aan zijn agenda toe te voegen!

Teeuwen komt aankomend najaar naar Amsterdam, waar hij op maandag 23 november 2020 het podium in AFAS Live betreedt. Tijdens de voorstelling krijgt het publiek een ‘verontrustende blik’ in de geest van de cabaretier: “Nat vlees, likes, liefde, medium Gonnie, kunst, cultuur, inclusiviteit, diversiteit, bistro’s en gedupeerde vrijwilligers. Het voelt allemaal niet goed maar is wel grappig en daar komen de mensen toch op af dus er is geen reden om te veranderen wat eigenlijk diep en diep triest is voor zijn directe omgeving maar de betalende toeschouwer is spekkoper. Nou lekker dan.”

Kaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

#HansTeeuwen keert op 23 november terug naar #AFASLive met ''Nou lekker dan'', de opvolger van zijn uitverkochte reeks voorstellingen: 'Echte rancune'. De kaartverkoop start op 7 februari om 10 uur. Kijk voor info op ? https://t.co/KFqjYM6aw4 pic.twitter.com/9PmYE47yHj — AFAS Live (@AFASLive) February 6, 2020

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​