A Day To Remember in mei 2020 naar 013

A Day To Remember komt naar Nederland! De Amerikaanse band reist in mei 2020 naar het zuiden van het land voor een concert in Poppodium 013 in Tilburg.

A Day To Remember naar 013

Goed nieuws voor fans van A Day To Remember! De populaire rockband, die stijlen als metalcore en punk met elkaar mixt, komt dit jaar met een gloednieuw album en daar hoort natuurlijk een nieuwe tournee bij! De band keert in het voorjaar terug naar Nederland voor een show in Poppodium 013.

De Amerikaanse rockers betreden het Tilburgse podium op woensdag 20 mei 2020. De Canadese singer-songwriter Grandson reist met de band mee als special guest en verzorgt de support bij het concert.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

BEVESTIGD: brace for impact! A Day To Remember (@adtr) brengt hun unieke mix van poppunk en metalcore op woensdag 20 mei exclusief naar 013. Als support komt labelgenoot @grandson mee. Voorverkoop start 7 februari om 11:00 uur. https://t.co/CercN2Bq6A pic.twitter.com/7pv7aIbTuH — 013 Poppodium (@013) February 3, 2020

Bron: 013 Tilburg

