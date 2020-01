NN North Sea Jazz Festival 2020 heeft zijn eerste namen aangekondigd! Niemand minder dan Lionel Richie, Diana Ross en Alicia Keys zijn aankomende zomer de headliners.

De eerste namen voor de 45ste editie van NN North Sea Jazz Festival zijn bekendgemaakt! Het festival wordt op donderdag 9 juli spectaculair geopend met een openingsconcert van John Legend. Headliners van de aankomende editie zijn niemand minder dan Lionel Richie (vrijdag 10 juli), Diana Ross (zaterdag 11 juli) en Alicia Keys (zondag 12 juli).

Daarnaast kondigde de organisatie nog een flinke lijst acts aan, die aankomende zomer het podium in Rotterdam Ahoy betreden. Ook Herbie Hancock, Mood Swing Quartet, Archie Shepp, Kurt Elling, Danilo Perez, Gregory Porter, Ibrahim Maalouf, Joe Bonamassa, Metropole Orkest, Michael Kiwanuka, Burna Boy, Black Pumas, Yola en Brittany Howard maken tussen 10 en 12 juli hun opwachting.

