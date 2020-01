Lauv met ‘How I’m Feeling World Tour’ naar AFAS Live en 013

Na twee uitverkochte shows in Paradiso Amsterdam afgelopen najaar komt Lauv dit jaar als onderdeel van dezelfde tour terug naar Nederland voor shows in AFAS Live en poppodium 013.

Lauv naar AFAS Live en 013

Lauv komt terug naar Nederland! De 25-jarige multi-instrumentalist en producer staat op vrijdag 6 november 2020 op het podium van AFAS Live in Amsterdam. Een dag later, op zaterdag 7 november 2020, betreedt de singer-songwriter de bühne van Poppodium 013. Aanleiding van de shows is zijn ‘How I’m Feeling World Tour’ waar de artiest al een tijdje de wereld mee rondreist.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 31 januari 2020 om 10:00 uur te verkrijgen via de website van Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier!

Album

Hoewel de Amerikaan nog geen enkel album uitgebracht heeft, tourt hij al geruime tijd de wereld over. Aan dit bijzondere gegeven komt echter een eind op vrijdag 6 maart 2020. Op die dag verschijnt zijn debuutalbum ‘~how i’m feeling~’. Op de plaat staan 21 tracks, waaronder de als singles uitgebrachte nummers ‘Mean It’ met LANY, ‘Changes’, ‘Sims’ en het onlangs verschenen ‘Tattoos Together’.

Benieuwd naar de videoclip van het laatste nummer? Bekijk het hieronder:

Bron: AFAS Live

