Antimatter met ’20th Anniversary Tour’ naar Nederland

Antimatter gaat volgend jaar op tournee door Europa! De rockband rondom Mick Moss brengt als onderdeel van de ’20th Anniversary Tour’ tevens een bezoek aan Nederlandse poppodia.

Antimatter op tournee

Antimatter komt naar Nederland! De melancholische, progressieve rockformatie uit Liverpool brengt als onderdeel van de ’20th Anniversary Tour’ dit jaar maar liefst drie bezoeken aan Nederland. Op vrijdag 17 april 2020 staat de groep onder leiding van Mick Moss in de Joriskerk te Venlo. Twee dagen later, op zondag 19 april 2020, bezoeken de bandleden Arnhem voor een optreden in Luxor Live. Een paar maanden later, op zondag 27 september, staan de rockers op de bühne van poppodium 013 te Tilburg.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van de band of de desbetreffende poppodia. Uitverkocht? Kijk hier!

Verloop der jaren

In 1998 bundelden Mick Moss en Duncan Patterson (Anathema) de krachten en Antimatter was het resultaat. Toen Patterson na drie projecten de band verliet, veranderde Moss de sound van Antimatter van duistere elektronische trip hop met melodische zanglijnen naar een meer akoestische, melancholische rock sound. Sindsdien verschenen er maar liefst 10 albums, stuk voor stuk uitgebracht onder het eigen label van Mick.

Bron: 013

Foutje gezien? Mail de redactie.​