Bohren & Der Club of Gore in voorjaar 2020 naar Paradiso

Goed nieuws voor fans van Bohren & Der Club of Gore! De Duitse slowjazz/ambient band komt in maart 2020 naar Paradiso te Amsterdam.

Bohren & Der Club of Gore komt naar Nederland! Op donderdag 12 maart 2020 betreden de mannen van het Duitse instrumentele collectief het podium van Paradiso te Amsterdam. Tijdens het optreden brengt de slowjazz/ambient formatie nieuwe muziek van het op 24 januari 2020 te verschijnen album ‘Patchouli Blue’ ten gehore.

Tickets zijn vanaf woensdag 18 december om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

De vier jeugdvrienden hebben een wat bijzonder geluid. Naast de inspiratie die ze halen uit jazz en ambient muziek, is er ook een geheel ander genre wat invloed heeft op hun repertoire. Zo zijn de bandleden stuk voor stuk groot fan van bands uit de grindcore-, hardcore-, death- en doom metal-scene.

