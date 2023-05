Niall Horan in voorjaar 2024 naar Ziggo Dome Amsterdam

Niall Horan komt naar Nederland! De Britse zanger staat in maart 2024 op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam.

Niall Horan in 2024 naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Niall Horan! De Britse popster keert in het voorjaar van 2024 terug in Amsterdam. Waar het voormalig One Direction-lid in 2018 nog in AFAS Live te vinden was, pakt hij het deze keer een stuk groter aan: Niall staat op woensdag 27 maart 2024 op het podium van de Ziggo Dome.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 2 juni in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: MOJO

