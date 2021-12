My Chemical Romance naar Ahoy Rotterdam in 2022

My Chemical Romance maakt een comeback! Na ruim tien jaar komt de band met hun reünietour naar Ahoy Rotterdam.

My Chemical Romance Ahoy Rotterdam

Na een pauze van zes jaar zijn Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way en Frank Iero sinds 2019 weer bij elkaar. De mannen doen een reünietour en slaan Nederland niet over. Het concert van My Chemical Romance vindt plaats op donderdag 2 juni 2022 om 20:00 uur in Ahoy Rotterdam. Het wordt de grootste liveshow die de legendarische emorockband ooit in Nederland heeft gegeven.

Concertkaarten

De voorverkoop voor My Chemical Romance tickets start op 10 december om 11:00 uur op de website van Ticketmaster.

Bron: Ahoy Rotterdam

