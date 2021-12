Il Divo in najaar 2022 naar Ziggo Dome Amsterdam

Il Divo komt volgend jaar terug naar Nederland! Het zangkwartet komt in november 2022 naar Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome.

Il Divo in 2022 naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Il Divo! De wereldberoemde zanggroep keert in het najaar van 2022 terug in de Amsterdamse Ziggo Dome met zijn ‘For Once In My Life Tour’. De tournee is vernoemd naar het album ‘For Once In My Life: A Celebration of Motown’, dat het kwartet tijdens de pandemie opnam. Fans krijgen tijdens de nieuwe tour de kans om deze tracks voor het eerst live te horen. Maar natuurlijk komen ook de grote hits voorbij!

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 3 december 2021 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​