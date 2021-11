James Morrison naar Melkweg en TivoliVredenburg

James Morrison komt terug naar Nederland! In het voorjaar van 2022 is de singer-songwriter te zien in TivoliVredenburg Utrecht en de Amsterdamse Melkweg.

James Morrison TivoliVredenburg

Het concert van James Morrison in TivoliVredenburg vindt plaats op maandag 2 mei 2022. De deuren van de Grote Zaal openen om 19:00 uur, waarna het optreden om 19:45 uur begint. Het concert in de Melkweg staat gepland op 28 april 2022 om 19:30 uur. Beide shows maken deel uit van een ‘Greatest Hits Tour’.

Concertkaarten

James Morrison tickets gaan op vrijdag 26 november 2021 in de verkoop. De voorverkoop start om 10:00 uur op de website van TivoliVredenburg en Ticketmaster.

Bron: Ticketmaster

